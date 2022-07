Kika Nazareth: «Notou-se nitidamente o meu cansaço»

Kika Nazareth foi utilizada no empate da jornada inaugural de Portugal no Euro'2022. A médio portuguesa esteve de fora das opções de Francisco Neto nos últimas dias a conta com uma amigdalite,"Tendo em conta que estive de cama cinco dias, notou-se nitidamente o meu cansaço", começou por sublinhar a internacional lusa, abordando depois a prestação em campo, a partir do minuto 77."Para mim, que sou rígida comigo própria, não foi o melhor jogo, mas o que interessa aqui é a equipa. Pessoalmente, poderia ter dado muito mais, mas ainda temos dois jogos pela frente e tenho confiança e acredito que o consiga mostrar", frisou Kika.