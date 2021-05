Lúcia Alves e Beatriz Cameirão estreiam-se na convocatória da seleção feminina

Lúcia Alves e Beatriz Cameirão, do Benfica, estreiam-se na convocatória da seleção feminina para os jogos particulares com os Estados Unidos e a Nigéria, informou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol.

O Benfica, que esta época conquistou o primeiro título de campeão, e o Sporting dominam a lista de 23 convocadas do selecionador Francisco Neto, com sete jogadoras cada, embora as leoas contem já nesta escolha com Diana Silva, que jogou no Aston Villa na última temporada.

Na convocatória, a situação é semelhante à de Jéssica Silva, com a extremo a anunciar em maio a saída do Lyon, que representou nas duas últimas épocas, e a assinar pelas norte-americanas do Kansas City.

Portugal defronta os Estados Unidos, atual campeã do mundo, em 10 de junho, às 19h38 (mais seis horas em Lisboa), e a Nigéria, em 13 de junho, às 18h15, com ambos os jogos agendados para Houston, no Texas.

Os dois jogos servem de preparação à equipa portuguesa, que em setembro inicia a qualificação para o Mundial de 2023, num grupo em que tem como adversárias Alemanha, Sérvia, Turquia, Israel e Bulgária.

Lista de 23 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Bárbara Santos (Marítimo) e Inês Pereira (Sporting).



Defesas: Mariana Azevedo (Famalicão), Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Joana Marchão (Sporting) e Alicia Correia (Sporting).

Médios: Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Faria (Benfica), Beatriz Cameirão (Benfica), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting) e Andreia Jacinto (Sporting).

Avançadas: Jéssica Silva (Kansas City/EUA), Telma Encarnação (Marítimo), Andreia Norton (Sporting de Braga), Kika Nazareth (Benfica), Lúcia Alves (Benfica), Diana Silva (Sporting) e Melissa Gomes (Stade de Reims/Fra).