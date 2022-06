Lúcia Alves substitui lesionada Mariana Azevedo na Seleção Nacional feminina

A defesa do Benfica Lúcia Alves foi esta sexta-feira convocada para a seleção feminina de futebol que vai disputar o Europeu, substituindo a lesionada Mariana Azevedo, juntando-se à comitiva na próxima segunda-feira.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dá conta da alteração, depois de Azevedo ter sofrido "uma lesão ligamentar no joelho esquerdo", sendo dada como inapta.

Lúcia Alves, de 24 anos, soma três internacionalizações e ocupa o lugar deixado vago pela saída da defesa do Famalicão.

A seleção está concentrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, desde segunda-feira, continuando os trabalhos até à viagem para Inglaterra, em 3 de julho, para disputar o Campeonato da Europa.

Antes, joga duas vezes com a Grécia, em 22 e 25 de junho, e com a Austrália, em 28, em particulares de preparação disputados no Restelo e no Estoril, seguindo depois para o torneio, de 06 a 31 de julho.

Aí, defrontará a Suíça, a Holanda e a Suécia no grupo C, na segunda participação depois da estreia em 2017, caindo na fase de grupos da prova disputada na Holanda.

Lista de 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão (Sporting), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

- Médios: Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).