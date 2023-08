Marcelo Rebelo de Sousa recebe as Navegadoras no Palácio de Belém

A 10 de julho tinha ficado prometido a Seleção Nacional feminina voltar ao Palácio de Belém e isso vai acontecer hoje. O objetivo era ser o mais tarde possível, mas a eliminação na fase de grupos, apesar da muito boa réplica – principalmente contra os Estados Unidos (0-0) na terceira jornada –, faz com que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, receba as navegadoras em plena semana da Jornada Mundial da Juventude.

A comitiva lusa deixou a Nova Zelândia ontem às 9h30 (hora portuguesa) e, depois de uma escala no Dubai, deverá aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 12h35. Na agenda do site da Presidência da República está que a Seleção é recebida no Palácio de Belém às 13 horas, o que é, no mínimo, ambicioso, até porque as navegadoras deverão ter bastantes apoiantes à sua espera na zona de chegadas do aeroporto.

Ontem, no último dia nos antípodas, a comitiva lusa teve a manhã livre para desanuviar após um estágio exigente, com as jogadoras a aproveitarem para passear. Depois de almoço, o selecionador organizou uma derradeira reunião que, mais do que para analisar o encontro da véspera, terá servido para moralizar e motivar o grupo, quer pelo trabalho desenvolvido no Mundial, quer, sobretudo, para virar a página. Até porque em setembro há estreia em nova competição: a Liga das Nações.

Portugal-EUA visto por 1,3 milhões de portugueses

O jogo entre Portugal e Estados Unidos, da última jornada da fase de grupos do Mundial, foi visto por 1,3 milhões de portugueses. Dos três encontros da Seleção, este foi o que obteve melhor share (39%), batendo as partidas com Vietname (37%) e Holanda (33%), apesar de ter começado meia-hora mais cedo, às 8 horas.