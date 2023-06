Maria Alagoa chamada à Seleção feminina para render a lesionada Joana Martins

A Seleção Nacional feminina prossegue os trabalhos de preparação para a sua primeira participação num Mundial, que vai decorrer de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia e Francisco Neto, selecionador nacional, chamou Maria Alagoa, centrocampista do Florida State University, para render a jogadora do Sporting, Joana Martins, dispensada por lesão.A jogadora de 20 anos estreia-se, assim, na principal equipa de Portugal, depois de ter representado as sub-23 em fevereiro. A integração na comitiva nacional está prevista para terça-feira, 4 de julho, já depois do jogo de preparação com as campeãs europeias de Inglaterra, sábado, e antes do ensaio com a Ucrânia, dia 7, no Bessa.A partida para a Nova Zelândia está marcada para 10 de julho. Francisco Neto chamara as leoas Joana Martins e Alícia Correia para se juntarem ao grupo de 23 convocadas para o Mundial. Maria Alagoa passa a ocupar a vaga deixada pela centrocampista de 22 anos do Sporting.