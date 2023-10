Maria Miller estreia-se e Carole Costa falha convocatória da Seleção feminina para a Liga das Nações

Francisco Neto divulgou esta quinta-feira a convocatória da Seleção feminina para o duplo confronto com a Áustria, das terceira e quarta jornadas da primeira edição da Liga das Nações. Depois da vitória das Navegadoras frente à sua congénere norueguesa, por 3-2, em Barcelos, a defesa Maria Miller do Sp. Braga é a grande novidade nos convocados de Francisco Neto para fazer face à ausência de Carole Costa.O selecionador nacional justificou a chamada de Maria Miller ao lote de convocadas como consequência do "percurso que tem feito na seleção sub-23 e no seu clube", considerando ainda que "a defesa bracarense é uma jogadora versátil que tanto pode jogar a defesa-central como a médio". Miller vem colmatar a ausência da lesionada Carole Costa, que segundo as palavras de Francisco Neto "não está apta" para o período em que Portugal vai entrar em ação nesta jornada dupla frente à Áustria. O selecionador nacional sublinhou ainda "a falta que Carole Costa faz à seleção", mas que quem entra no seu lugar está à altura para substituir a defesa-central do Benfica. "Confio muito nas 25 jogadoras que estão convocadas", afirma.Face à última convocatória para os embates com França e Noruega, para as jornadas inaugurais da Liga das Nações, destaque ainda para os regressos da defesa Mariana Azevedo (Sp. Braga), da médio Carolina Mendes (Sp. Braga), e da avançada Jéssica Silva (Benfica) que volta à seleção depois de ter falhados os últimos compromissos por ter estado lesionada. Saíram por opção a defesa Bruna Lourenço (Sporting), a médio Joana Martins (Sporting) e a avancada Nádia Gomes (San Francisco Glens).O primeiro jogo do duplo confronto com a seleção austríaca terá lugar no Stadion Schnabelholz, na cidade de Altach, na Áustria, dia 27, às 18h. O segundo será quatro dias depois, na Póvoa de Varzim, pelas 18h15.Refira-se ainda que o selecionador nacional Roberto Martinez esteve presente e ouviu da boca de Francisco Neto os "parabéns pela campanha que está a fazer à frente da seleção portuguesa rumo ao Europeu".Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (Sp. Braga);Ana Seiça (Benfica), Ana Borges (Sporting), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Servette), Lúcia Alves (Benfica), Maria Miller (Sp. Braga) e Mariana Azevedo (Sp. Braga);Ana Rute (Sp. Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Carolina Mendes (Sp. Braga), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton);Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).