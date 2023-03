Mónica Jorge: «Queremos chegar um dia, pelo menos, às 10 melhores seleções europeias»

A seleção feminina portuguesa atingiu o mais alto patamar de sempre no ranking da FIFA: o 21º lugar. A classificação conhecida na última sexta-feira não enche as medidas, no entanto, de Mónica Jorge. A diretora executiva da Federação Portuguesa de Futebol equaciona o top-10 mas não estipula uma data."Queremos subir um pouco mais, chegar um bocadinho mais alto. E chegarmos um dia, pelo menos, às 10 melhores seleções europeias. Para isso, todo o jogo é importante e faz-nos chegar um bocadinho mais ao topo. Em termos associativos também ajuda a crescer, sobretudo com projetos que ajudam a evoluir, como os centros de formação de futebol feminino, de que a Associação de Aveiro é um exemplo de contribuição para esse crescimento e desenvolvimento. E este jogo será mais um momento bonito para que essas jogadoras e as crianças possam assistir e, assim, possam ter uma referência para o futuro", explicou a dirigente em declarações citadas pela Federação Portuguesa de Futebol.