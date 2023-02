Mundial feminino: Presidente da República saúda "passo inédito no desporto português"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta quarta-feira "muito calorosamente" o "passo inédito no desporto português" dado pela seleção portuguesa feminina de futebol ao qualificar-se para o Mundial de 2023.

"O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita muito calorosamente a seleção nacional feminina acabada de apurar-se para a fase final do Mundial de futebol, num passo inédito no desporto português", declarou o chefe de Estado.

Numa nota enviada à agência Lusa, refere-se que "o Presidente, tal como o fez com as seleções masculinas, irá recebê-la em Belém", não avançando ainda uma data para esta receção na sua residência oficial, em Lisboa.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se hoje para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Um penálti apontado por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter 'anulado' o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (1 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.