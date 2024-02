Navegadoras defrontam República Checa e Coreia do Sul no Estoril

A Seleção Nacional feminina volta a competir em fevereiro com dois encontros particulares marcados para o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. A FPF informou esta quarta-feira que as Navegadoras vão defrontar a República Checa e a Coreia do Sul nos dias 21 e 27, respetivamente, ambos às 18h15.A equipa comandada por Francisco Neto regressa assim ao Estoril, onde, em junho de 2022, na preparação para Europeu desse ano, fez também dois jogos, com vitória sobre a Grécia (1-0) e empate diante da Austrália (1-1). . Então, Portugal foi ao recinto 'canarinho' vencer por 1-0 a Grécia e empatar por 1-1 com a Austrália.Os duelos com checas e sul-coreanas servem para a Equipa das Quinas preparar o início da qualificação para o Euro'2025, que arranca em abril. Os bilhetes para os dois testes já estão disponíveis na bilheteira online da FPF, ao preço único de 4 euros.