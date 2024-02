Nelly Rodrigues deseja jogar em Portugal: «Já pensei nisso, talvez um dia mais tarde»

As internacionais portuguesas Tatiana Pinto e Nelly Rodrigues mostraram-se esta sexta-feira satisfeitas com o trabalho realizado pela seleção portuguesa feminina no seu estágio de preparação para a fase de apuramento para o Euro'2025.

Tatiana Pinto realçou a boa prestação de Portugal no jogo de preparação disputado na quarta-feira, frente à República Checa, que derrotou por 3-1, no qual Nelly Rodrigues se estreou como internacional AA.

"Tivemos realmente uma entrada muito forte no jogo contra a República Checa. Acho que tem de ser essa a linha a manter nos próximos jogos, porque realmente nos primeiros dez e vinte minutos já estávamos a ganhar", considerou a médio de 29 anos.

A futebolista, 112 vezes internacional por Portugal, alinhou como titular na vitória de Portugal e agora retorna aos ingleses do Brighton, que representa ao nível de clubes, esperando manter o nível que tem apresentado.

"Acho que diz muito da consistência que tenho desde esse tempo e do que faço para me manter ao mesmo nível ou chegando a casa vez tentar chegar um pouco mais alto. Quem me conhece, sabe perfeitamente o que sou", declarou.

Nelly Rodrigues, que pela primeira vez jogou por Portugal ao nível sénior, deu conta da sua felicidade e prometeu continuar a trabalhar para merecer mais chamadas e presenças oficiais na equipa.

"Quero dar sempre mais e mais para poder continuar a ser chamada e também ficar por mais tempo aqui também", afirmou a defesa de 20 anos, que nasceu em França, onde cumpriu toda a sua carreira (representa os gauleses do Nantes), e como tal nunca representou qualquer clube em Portugal.

Nelly Rodrigues assumiu, por isso, que atuar no futebol luso é um objetivo que espera concretizar no futuro.

"No futuro, acho que é uma opção jogar num clube em Portugal. Já pensei nisso e, se calhar, talvez um dia mais tarde", revelou a internacional lusa.

Portugal cumpre um estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, que integra dois jogos, tendo já derrotado a República Checa (3-1), no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, palco no qual irá defrontar no 27 de fevereiro, terça-feira, pelas 18h15 horas, a Coreia do Sul.