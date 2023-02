Ouguéné promete Camarões preparados para enfrentar Portugal no acesso ao Mundial feminino

A avançada Gabrielle Ouguéné, que marcou este sábado os dois golos que permitiram aos Camarões superar a Tailândia por 2-0, garantiu que as africanas estarão prontas para discutir com Portugal um lugar no Mundial feminino de futebol, na quarta-feira.

"Portugal é uma grande equipa, que respeitamos, mas sabemos que podemos ganhar", afirmou a avançada das russas do CSKA Moscovo, depois de decidir a meia-final do Grupo A do Play-off Intercontinental face às asiáticas, em Hamilton.

Ouguéné entrou apenas aos 74 minutos, mas ainda a tempo de decidir o encontro, com tentos aos 79' e 82', num jogo que teve mais de 23 minutos de descontos na segunda parte.

"Viemos para aqui com o objetivo de disputar dois jogos, mas todos as nossas atenções estavam centradas no jogo com a Tailândia. Agora, vamos ter três dias para preparar o jogo com Portugal", avançou a jogadora camaronesa.

A futebolista do CSKA Moscovo mostrou-se "contente" pela qualificação para a final do Grupo A do Play-off Intercontinental, mas reconheceu que o encontro com a Tailândia "foi duro".

"Temos sempre coisas a melhorar, mas viemos focadas para conseguir o apuramento", garantiu Gabrielle Ouguéné.

O embate entre Portugal, que se qualificou diretamente para a final do Grupo A, e os Camarões está marcado para as 19h30 locais de quarta-feira (06h30 em Lisboa), no Estádio Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia.

A formação das quinas vai tentar a primeira presença de sempre num Mundial, depois de ter estados nos dois últimos Europeus (2017 e 2022), enquanto os Camarões procuram a terceira fase final consecutiva, após terem chegado aos oitavos de final em 2015 (Canadá) e 2019 (França).

Portugal, que nunca defrontou os Camarões, chega ao encontro decisivo depois de sete vitórias consecutivas, perante Sérvia (2-1), Turquia (4-0), Bélgica (2-1), Islândia (4-1 após prolongamento), Haiti (5-0), Costa Rica (1-0) e, num particular disputado na sexta-feira em Hamilton, a Nova Zelândia (5-0),

A seleção lusa qualificou-se para o Play-off Intercontinental ao ser segunda do Grupo H europeu de apuramento, atrás da Alemanha, e ultrapassar, depois, o Play-off continental, no qual bateu em casa belgas e islandesas.

Para a fase final, estão já definidas 29 das 32 seleções, 11 da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Suíça e Irlanda.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

Em caso de apuramento, as comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).

A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.