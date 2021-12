Portugal empata a zero com Itália em jogo de futebol feminino sub-23

Portugal e Itália empataram esta segunda-feira, sem golos, no particular de futebol feminino do escalão de sub-23, disputado na Cidade do Futebol, Oeiras.

Em jogo repartido entre as duas formações, com poucos remates à baliza, o destaque vai para as defesas e, sobretudo, para o trabalho das guarda-redes, sem falhas.

Carlos Sacadura, treinador da equipa lusa, destacou a importância deste tipo de jogos: "Estamos a ganhar competências, a ser mais equipa, a ter mais competitividade. Estamos a competir com seleções que nos criam uma dificuldade muito alta e o nosso processo é ajudá-las a crescer para terem cada vez mais capacidade e num futuro próximo poderem ajudar a seleção principal".