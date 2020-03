Portugal perde nos descontos com reviravolta da Itália no arranque da Algarve Cup

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu esta quarta-feira com a congénere italiana (2-1), sofrendo o golo da derrota nos descontos do jogo da primeira ronda da Algarve Cup, disputado no Estádio Algarve.

Diana Silva abriu o ativo para as portuguesas, aos 34 minutos, mas as italianas deram a cambalhota no marcador na fase final da partida, com golos de Elena Linari (78') e Cristiana Girelli (90'+4, de grande penalidade).

A Itália, 14.ª do ranking mundial, somou a 14.ª vitória dos 16 confrontos do historial entre as duas seleções, em que Portugal (31.º) soma apenas dois triunfos (1994 e 2000).

A seleção orientada por Francisco Neto vai agora jogar os encontros de atribuição dos quinto ao oitavo lugares do torneio algarvio, defrontando no sábado a Bélgica, eliminada hoje pela Nova Zelândia nas grandes penalidades (7-6, após 1-1 no tempo regulamentar).

No onze português a grande novidade foi Andreia Faria, médio do Benfica, de apenas 19 anos, que cumpriu a primeira internacionalização pela seleção principal feminina.

As italianas entraram de forma agressiva, mas a primeira equipa a criar perigo foi Portugal, num lance de bola parada, em que Jéssica Silva surgiu mais rápida na área e atirou por cima, aos cinco minutos.

Passados 10 minutos, o conjunto português perdeu a avançada do Lyon devido a lesão (substituída por Carolina Mendes) e, aos 18, a Itália perdeu uma grande oportunidade: Valentina Cernoia surgiu isolada pela direita, mas rematou fraco e à figura.

A seleção portuguesa abriu o marcador aos 34 minutos: Dolores Silva marcou um livre junto à lateral-esquerda e Diana Silva cabeceou para a baliza, após saída em falso da guardiã italiana, assinando o seu 13.º golo em 56 internacionalizações.

No segundo tempo, as italianas entraram com melhor dinâmica ofensiva, mas só chegaram ao empate aos 78 minutos, por Elena Linari, e, já com a jovem Francisca Nazareth (17 anos) em campo, noutra estreia absoluta pela seleção portuguesa, a Itália consumou a reviravolta nos descontos, numa grande penalidade convertida por Cristina Girelli.

Jogo no Estádio Algarve, em Faro.

Portugal-Itália, 1-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadoras:

1-0, Diana Silva, 34 minutos.

1-1, Elena Linari, 78.

1-2, Cristiana Girelli, 90+4 (grande penalidade)

Equipas:

- Portugal: Inês Pereira, Ana Borges, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Faria (Fátima Pinto, 68), Vanessa Marques, Cláudia Neto (Andreia Norton, 68), Diana Silva e Jéssica Silva (Carolina Mendes, 15, Francisca Nazareth, 87).

(Suplentes: Patrícia Morais, Andreia Jacinto, Joana Marchão, Matilde Fidalgo, Andreia Norton, Melissa Gomes, Fátima Pinto, Carolina Mendes, Diana Gomes, Francisca Nazareth, Bárbara Santos e Joana Martins).

Treinador: Francisco Neto.

- Itália: Laura Giuliani, Alia Guagni (Agnese Bonfantini, 90), Sara Gama, Cecilia Salvai (Elena Linari, 46), Lisa Boattin, Aurora Galli, Martina Rosucci (Marta Mascarello, 72), Valentina Cernoia, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea (Elisa Bartoli, 72) e Daniela Sabatino (Tatiana Bonetti, 62).

(Suplentes: Katja Schroffenegger, Rachele Baldi, Martina Lenzini, Elena Linari, Manuela Giugliano, Elisa Bartoli, Stefania Tarenzi, Marta Mascarello, Alice Tortelli, Tatiana Bonetti, Agnese Bonfantini e Arianna Caruso).

Treinadora: Milena Bertolini.

Árbitro: Francia Gonzalez (México).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tatiana Pinto (44).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.