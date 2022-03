Portugal pode ficar com vaga da Rússia e, afinal, ir ao Campeonato da Europa feminino

Portugal poderá, afinal, estar no Campeonato da Europa que se disputa em julho próximo. A Rússia está em vias de ser banida de todos os eventos desportivos num pedido a que deu voz o Comité Olímpico Internacional. Se tal suceder no futebol feminino também, as lusas deverão ser as respescadas para ocupar a vaga russa, segundo avança o jornal 'The Times'.Foi precisamente com a Federação Russa que Portugal disputou um playoff de apuramento para a fase final do Euro'2022, a duas mãos. As russas levaram a melhor no agregado, vencendo por 1-0, com o único golo a ser apontado por Nelli Korovkina, no jogo em Lisboa.Portugal participou apenas na fase final de um Europeu na sua história. Aconteceu em 2017, com a equipa das quinas a quedar-se pela fase de grupos com três pontos em três jogos disputados.