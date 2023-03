Portugal sub-17 estreia-se com goleada na Ronda de Elite para o Euro2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 venceu esta quinta-feira por 4-0 a Hungria, na estreia no Grupo 3 da Ronda de Elite de qualificação para o Euro2023, no Estádio Nacional, em Oeiras.

No primeiro de três jogos a disputar nesta fase, a equipa das quinas, comandada por Marisa Gomes, já vencia por 3-0 ao intervalo graças aos golos de Maísa Correia, aos 16 minutos, Lara Martins, aos 35, e Sofia Machado aos 37.

Na segunda parte, Lara Martins voltou a marcar, aos 50 minutos, e confirmou uma vitória confortável para a equipa portuguesa.

O próximo encontro de Portugal será diante da Macedónia do Norte, no domingo, a partir das 17 horas, na Cidade do Futebol, também em Oeiras.

A seleção nacional de sub-17 disputa o Grupo 3 da Liga A da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria, no qual terá pela frente também a congénere da Alemanha, em 29 de março, na terceira e última jornada.