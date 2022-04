Portugal vence a Bulgária em jogo de qualificação para o Mundial'2023

Portugal respondeu da melhor forma ao desaire sofrido no passado sábado, frente à Alemanha, e venceu a Bulgária por 3-0, num jogo a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023. Desta forma, o conjunto comandado por Francisco Neto mantém-se no 3º lugar do grupo H.

Apesar de ter entrado em campo sabendo que a Sérvia tinha vencido a Alemanha, num resultado que dificulta a aproximação lusa ao 2º lugar do grupo, a seleção feminina não acusou a pressão e mostrou para o que vinha desde o primeiro minuto. Assim, o ‘sufoco’ acabou por dar frutos aos 18 minutos, quando Diana Silva desviou de forma subtil um livre cobrado por Andreia Jacinto. A toada da partida manteve-se e Portugal fez mais dois golos ainda antes do intervalo. Primeiro foi a aniversariante Vanessa Marques, aos 26 minutos, a responder de cabeça a um cruzamento de Ana Borges; depois, aos 42’, Carole Costa desviou de forma oportuna ao segundo poste.

Já sem a capitã Ana Borges, que saiu deixou o relvado de maca, Portugal foi gerindo a partida na 2ª parte e não precisou de forçar muito. As únicas grandes ocasiões de golo surgiram por intermédio de Mélissa Gomes: numa Roksana Shahanska respondeu com uma boa defesa e na outra a avançada portuguesa atirou ao lado.

Com este resultado, Portugal passa a somar 16 pontos, estando a dois da Sérvia e a cinco da Alemanha. A equipa das quinas sabe que tem de vencer os dois jogos que faltam para poder marcar presença no playoff de acesso ao Mundial de 2023, que se disputa na Austrália e na Nova Zelândia.