Póster gigante da Seleção Nacional feminina grátis com o Record: não perca hoje!

A seleção feminina fez história na quarta-feira, ao apurar-se pela primeira vez para um Mundial e este sábado, com o seu, pode levar para casa uma lembrança muito especial. Um póster gigante, de duas páginas, com a foto da celebração das novas heroínas do desporto nacional ainda no relvado do FMG Stadium Waikato, em Hamilton.Depois de ter sido o único jornal português a estar na Nova Zelândia,volta a destacar desta forma o feito da turma comandada por Francisco Neto.