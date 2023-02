Seleção feminina aterra em Lisboa na sexta-feira

A Seleção feminina vai aterrar em Lisboa na sexta-feira, às 12h30, depois de feita história no futebol nacional. A equipa comandada por Francisco Neto qualificou-se pela primeira vez para a fase final de um Mundial no género, após derrotar os Camarões, por 2-1, na última madrugada.A partida da comitiva, a partir da Nova Zelândia, está agendada para as 21h15 desta quinta-feira, com um voo que contará com escala no Dubai.