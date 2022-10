Seleção feminina de Sub-17 perde com a Holanda

A seleção feminina portuguesa de Sub-17, já qualificada, despediu-se esta terça-feira da ronda 1 de apuramento para o Europeu de 2023 com uma derrota frente à Holanda, por 2-0.

O jogo no Estádio Municipal de Leiria servia apenas para determinar o vencedor do grupo A7, com a Holanda a terminar com nove pontos e Portugal com seis, à frente de Suécia e Escócia.

As holandesas, vice-campeãs europeias em 2019, garantiram o triunfo com um golo em cada parte. Bo Van Egmond apareceu a aproveitar uma defesa incompleta de Adelaide Paredes, aos 40 minutos, e Aniek Janssen marcou de cabeça, aos 55.

No outro jogo do grupo, a Suécia venceu a Escócia por 3-1 e garantiu a terceira vaga do grupo.

Para a ronda 2 de apuramento para o Europeu, que se realizará em 2023 na Estónia, qualificam-se os três primeiros de cada um dos sete grupos da ronda 1 da Liga A, mais os vencedores dos seis grupos da Liga B e o segundo mais bem classificado.

Na fase seguinte, as 28 seleções vão ser divididas em sete grupos de quatro, em que os sete vencedores se juntam à anfitriã Estónia no Europeu em 2023.