Seleção feminina de sub-23 perde em particular com a Suécia

A seleção feminina portuguesa de sub-23 perdeu esta segunda-feira com a sua congénere da Suécia, por 3-2, em jogo particular disputado no Estádio Municipal de Lousada e que fechou um estágio de preparação.

A equipa, comandada pelo treinador José Paisana, esteve a vencer por 1-0, com golo de Joana Martins aos seis minutos, mas as suecas deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Paulina Nystrom (8) e Marika Lundin (15 e 30).

Na segunda parte, a seleção das 'quinas' esteve melhor no jogo e reduziu para 3-2 por Maria Miller, após um livre do lado esquerdo, apontado por Joana Martins, aos 76 minutos.

O jogo com a Suécia foi o segundo do estágio da equipa de sub-23, que na quinta-feira defrontou fora a Itália, em Florença, e perdeu por 1-0, com um golo de Valentina Gallazzi, aos 83 minutos.