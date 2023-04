Seleção feminina já prepara particulares com Japão e País de Gales

A Seleção Nacional feminina começou esta segunda-feria a preparar os jogos particulares contra Japão e País de Gales.





Num dia que ficou marcado pela apresentação dos equipamentos com que a equipa das quinas vai estrear-se no Mundial, em julho, o grupo liderado pelo selecionador Francisco Neto reuniu-se na Cidade do Futebol e realizou o primeiro treino com as 25 convocadas a integrarem os trabalhos.A Seleção treina até quarta-feira na sede da FPF e ruma nesse dia para Braga. Na sexta-feira defronta o Japão (17h00) e no dia 11 mede forças com o País de Gales (17h30), com ambos os jogos no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Suíça) e Patrícia Morais (Sp. Braga);



Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole (Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilla, Espanha), Joana Marchão (Parma Calcio 2022, Itália), Lúcia Alves (Benfica) Sílvia Rebelo (Benfica);



Médios: Ana Rute (Sp. Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Espanha), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Alavés, Espanha), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Espanha) e Vanessa Marques (Sp. Braga);



Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit, Rússia), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).





Os equipamentos exclusivos da Seleção Nacional feminina para o Mundial'2023 Os equipamentos exclusivos da Seleção Nacional feminina para o Mundial'2023