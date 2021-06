Seleção Nacional perde pela margem mínima frente aos Estados Unidos

A Seleção Nacional feminina perdeu esta madrugada por 1-0 com a sua congénere dos Estados Unidos, campeã mundial em título, num encontro particular disputado em Houston, no Texas.

Um golo de Samantha Mewis, aos 76 minutos, de cabeça, na sequência de um canto marcado na esquerda por Christen Press, valeu o triunfo às norte-americanas.

Na digressão aos Estados Unidos, a formação comandada por Francisco Neto volta a jogar no domingo, com a Nigéria.