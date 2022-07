Selecionador holandês e o jogo com Portugal: «Foi uma montanha-russa»

A Holanda teve de sofrer para superar Portugal , mas Mark Parsons pareceu satisfeito com a produção e controlo de jogo da sua equipa. Ainda assim, o técnico das holandesas assume que o golo anulado à sua equipa acabou por mudar o jogo e que acabou por condicionar o início da segunda metade."Foi uma montanha-russa. Adorei os primeiros 20/30 minutos e claro, a ganhar por dois. Podiam ter sido mais, mas foi a forma como jogámos, o controlo. A decisão [de anular um golo] antes do intervalo foi dura e mudou o jogo. Na segunda parte, não foi uma boa forma de começar. (...) Mostrámos grande qualidade e caráter para criar oportunidades para conseguir a vantagem e, depois, quando estávamos na frente, fizemos um trabalho muito bom a controlar o jogo", frisou.Já Damaris Egurrola assumiu que a equipa holandesa não pode passar por momento com os que passou hoje. "Tivemos uns minutos em que perdemos a concentração no jogo e não podemos fazê-lo num jogo tão importante. Concedemos um golo na segunda parte. Temos de fazer melhor nestas alturas, os jogos no Euro podem ser decididos nestes detalhes."