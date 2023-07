Soam os alarmes na Seleção feminina: Jéssica Silva lesiona-se no treino

Más notícias para Portugal. Jéssica Silva lesionou-se esta segunda-feira no treino matinal da Seleção Nacional feminina em Auckland (Nova Zelândia) de preparação para o Mundial de 2023, pouco depois das 00h30 em Portugal Continental. Durante a transmissão em direto no 'Canal 11' da sessão da equipa orientada pelo selecionador Francisco Neto é possível ver a avançada do Benfica a coxear por vários metros até dar sinal para a equipa técnica que não consegue mais aguentar as dores. Transtornada, Jéssica Silva sentou-se no relvado à espera da chegada da equipa médica, que assistiu a jogadora no relvado.Por outro lado, houve um destaque positivo na sessão de hoje. Francisca Nazareth já treinou às ordens do selecionador e tudo aponta a que a criativa já esteja totalmente recuperada e pronta para dar o seu contributo à Seleção Nacional feminina na estreia com a Holanda, no domingo (dia 23), para a primeira jornada do Grupo E.Entretanto, no final da sessão, numa ação já junto dos adeptos portugueses que estiveram a assistir ao treino, foi possível ver Jéssica Silva a tirar fotografias com alguns jovens enquanto fazia gelo no tornozelo esquerdo.