Sub-19 batem Roménia e mantêm-se na Liga A

A seleção portuguesa de sub-19 feminina de futebol venceu esta terça-feira a Roménia por 3-1, em jogo disputado em Braga, mantendo-se na Liga A de apuramento para a edição 2023 do campeonato da Europa da categoria.

Portugal começou a perder, face a um golo de Balaceanu (20 minutos), mas uma forte entrada no segundo tempo consumou a reviravolta no marcador, por Maria Leonor (47') e Helena Theriez (61'), tendo Maria Miller sentenciado perto do fim (86').

Depois das derrotas com Holanda (2-0) e Espanha (6-0), que hipotecaram a qualificação para o Euro'2022, a formação lusa fechou o Grupo 6 da Ronda 2 de apuramento na terceira posição, atrás das espanholas, que se qualificaram, e das neerlandesas.

O técnico nacional, José Paisana, fez quatro alterações em relação ao último onze, dando a titularidade à guarda-redes Catarina Potra, à defesa esquerda Matilde Silva, à média Leonor Alves e à avançada Maria Alagoa.

A equipa lusa assumiu desde cedo as despesas do jogo, mas foi a Roménia a marcar, através de um 'grande' golo de Balaceanu, com um remate em arco à entrada da área, aos 20 minutos.

O empate surgiu a abrir a segunda parte, aos 47 minutos, numa jogada de insistência de Maria Leonor, que teve ainda a frieza de bater a guardiã contrária.

Aos 56 minutos, Nelly Rodrigues esteve perto do 2-1 tal como Joana Prazeres, de cabeça, após o canto consequente.

Portugal estava bem mais agressivo e a reviravolta surgiu pouco depois, aos 61 minutos, quando Helena Theriez deu a melhor sequência a um cruzamento da direita de Ana Assucena, numa jogada entre duas futebolistas que entraram após o intervalo.

Aos 66 minutos, Maria Alagoa obrigou a guarda-redes contrária a boa defesa e o resultado final foi estabelecido aos 86, por Maria Miller, de cabeça, após canto da direita.

Jogo no campo 1 da Cidade Desportiva do Sporting de Braga, em Braga.

Roménia -- Portugal, 1-3.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Ioana Balaceanu, 20 minutos

1-1, Maria Leonor, 47

1-2, Helena Theriez, 61

1-3, Maria Miller, 86

Equipas:

- Roménia: Andrea Pencea, Anda-Gabriel Jivan (Edvina Ciontos, 67), Antonia Bratu, Ioana Sigheartau, Noemi Vincze, Daiana Onet (Teodora Pinzariu, 67), Roxana Mirea, Florentina-Camelia Iancu (Clara Rosu, 87), Ioana Balaceanu, Adina Borodi e Daniela Preda (Rita Mitri, 78).

(Suplentes: Sara Campean, Edvina Ciontos, Teodora Pinzariu, Rita Mitri, Elena Frincu, Clara Rosu e Gyorgyi Toth).

Treinador: Marin Ion.

- Portugal: Catarina Potra, Nelly Rodrigues (Beatriz Nogueira, 81), Joana Prazeres (Ana Cruz, 90+1), Maria Miller, Matilde Silva, Leonor Alves, Letícia Almeida, Joana Caiado (Helena Theriez, 46), Maria Leonor, Maria Negrão (Ana Assucena, 46) e Maria Alagoa.

(Suplentes: Deolinda Cota-Yarde,Joana Silva, Filipa Bandeira, Margarida Caniço, Ana Cruz, Helena Theriez, Beatriz Nogueira e Filipa Nogueira).

Treinador: José Paisana.

Árbitra: Miriama Bocková (Eslováquia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Florentina-Camelia Iancu (55), Antonia Bratu (68).

Assistência: 178 espetadores