Sub-19 portuguesas falham qualificação para o Europeu após goleada sofrida ante a Espanha

A seleção portuguesa sub-19 feminina falhou este sábado o apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, depois ser goleada pela Espanha, por 6-0, no jogo da segunda jornada do grupo 6 da Ronda 2 de qualificação.



Numa partida em que espanholas mostraram total superioridade, o desaire luso começou a ser desenhado com um autogolo de Nelly Rodrigues, logo aos 5 minutos, sendo agudizado com um 'hat-trick' de Alvarez Sánchez (45, 63 e 66), e complementando com os tentos de Bartel (43) e Migueza (52).

Com este desaire, as portuguesas, que já não dependiam de si para chegar ao primeiro lugar da 'poule', o único que garante a qualificação para o Europeu, seguem no terceiro lugar, com zero pontos, num grupo que integra ainda Roménia e Países Baixos, e é liderado pelas espanholas, com seis.

A equipa do país vizinho fez valer, desde cedo, o seu favoritismo, impondo um ascendente, mas que só foi corporizado no primeiro golo às custas de uma infelicidade do conjunto luso, com Nelly Rodrigues, logo aos cinco minutos, a desviar de cabeça para a própria baliza um pontapé de canto.

O tento madrugador das adversárias terá pesado animicamente nas jogadoras portugueses, que demoraram a tranquilizar, expondo-se a várias investidas das espanholas, que dominando as operações no meio-campo, não sentiam dificuldades em criar lances de perigo.

Na primeira meia hora, foi valendo a atenção do bloco defensivo nacional e um par das ações decisivas da guarda-redes Deolinda Cota-Yarde para repelir um futebol mais intencional de Espanha.

A maior atenção que Portugal tinha de empregar nas missões defensivas retirava capacidade de construção no ataque, e apesar de algumas aproximações, em contra-ataque, a equipa das quinas não conseguiu, nesta primeira metade, esboçar um único remate à baliza contrária.

Do outro lado, as espanholas foram intensificando a pressão, e já perto de intervalo, e em menos de dois minutos, cavaram uma vantagem mais confortável, num belo remate de Bartel, aos 43, e numa jogada individual de Alvarez Sánchez, aos 45, que passou entre a defesa lusa para fixar o 3-0 no tempo de descanso.

No reatamento, a toada do jogo não se alterou, com a equipa do país vizinho a repetir uma entrada mais forte, e a demorar apenas sete minutos para ampliar o resultado, com Migueza, na sequência de um canto, apontar o quarto golo do jogo.

Portugal continuava sem conseguir responder às contrariedades, sentindo dificuldades para sacudir a pressão espanhola e armar os seus contra-ataques, e mostrando algumas debilidades defensivas, viu as adversárias desenharem a goleada, com mais dois golos de Alvarez Sanchez, que chegou ao 'hat-trick' em menos de três minutos.

Já na parte final, Portugal soltou algumas das amarras defensivas, e passou a pisar mais vezes a área contrária, chegando a ameaçar o golo de honra, aos 78 minutos, num belo remate de Beatriz Almeida, de fora da área, mas que embateu no poste, mantendo o 6-0 final.

A seleção portuguesa sub-19 completa a sua prestação no grupo na terça-feira, com o embate com a Roménia, agendado para as 16:00, na Cidade Desportiva de Braga.

Jogo no Complexo Desportivo de Fão, em Esposende.

Espanha-Portugal, 6-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Nelly Rodrigues, 05 minutos (na própria baliza).

2-0, Bartel, 43.

3-0, Alvarez Sanchez, 45.

4-0, Mingueza, 52.

5-0, Alvarez Sanchez, 63.

6-0, Alvarez Sánchez, 66

Equipas:

- Espanha: Jana Gallego, Fernandez Vila (Tanarro, 46), Valle López, Mingueza, Bartel (Paralluelo, 61) Caño (Fiama, 61), Zubieta, Vignola (Úria, 80), Laborde (Elexpurur, 80) Baradad e Alvarez Sanche.

(Suplentes: Font Oliveras, Medina, Tanarro, Lloris, Fiama, Paralluelo, Pinedo, Elexpurur e Uria).

Treinador: Pedro López.

- Portugal: Deolinda Cota-Yarde, Nelly Rodrigues (Ana Assucena, 80) Joana Prazeres, Maria Miller, Matilde Silva, Joana Caiado (Beatriz Nogueira, 69), Filipa Bandeira (Leonor Alves, 59), Beatriz Almeida, Maria Leonor, Helena Theriez Margarida Caniço, 69) e Maria Negrão (Filipa Nogueira, 80).

(Suplentes: Catarina Porta, Joana Porta, Leonor Alves, Maria Alagoa, Margarida Caniço, Ana Cruz, Ana Açucena, Beatriz Nogueira e Filipa Nogueira).

Treinador: José Paisana

Árbitro: Abigail Byrne (Inglaterra).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maria Leonor (63) e Leonor Alves (70)

Assistência: 208 espetadores.