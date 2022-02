Suécia opera goleada na 2ª parte e afasta Portugal da final da Algarve Cup

Depois do triunfo ante a Noruega na estreia, Portugal precisava da vitória para seguir em frente na Algarve Cup. A Seleção Nacional orientada Francisco Neto defrontou a congénere e favorita seleção da Suécia que venceu por números expressivos (4-0), alcançados no segundo tempo.Depois do nulo ao intervalo, o conjunto nórdico chegou à goleada com quatro golos sem resposta apontados por Hanna Glas (56'), Aamanda Ilestedt (60'), Aslani (74') e Stina Blackstenius (77').Assim, a Suécia marca encontro com a Itália na final da competição que se disputa na quarta-feira no Estádio Municipal de Lagos. Portugal vai disputar o jogo do 3º e 4º lugar com a Noruega, que já venceu (por 2-0) nesta edição da prova por 2-0.Patrícia Morais; Lúcia Alves, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Andreia Norton, Jéssica Silva e Diana Silva.