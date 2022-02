Suzane Pires e Sílvia Rebelo regressam à seleção portuguesa para a Algarve Cup

A avançada luso-brasileira Suzane Pires, do Ferroviária, e a defesa Sílvia Rebelo, do Benfica, regressaram às lista de convocadas do selecionador português de futebol para a Algarve Cup, que vai ser disputada entre 14 e 23 de fevereiro.

A defesa do Famalicão Mariana Azevedo, que ainda não conta com qualquer internacionalização, também volta à lista de eleitas de Francisco Neto para a competição, na qual Portugal vai defrontar a Noruega, no dia 16, e a Suécia, quatro dias depois.

Relativamente à convocatória para os últimos jogos da equipa das Quinas, em novembro de 2021, quando venceu Israel, por 4-0, e perdeu frente à Alemanha, por 3-1, também no Algarve, para o Grupo H de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, saíram Clara Moreira, das francesas do FF Yzeure, Vanessa Marques, do Sporting Braga, e Telma Encarnação, do Marítimo, que, então, foi substituída por Mélissa Gomes, do Bordéus.

Portugal ocupa o segundo lugar no agrupamento de qualificação para a competição que vai ser disputada na Nova Zelândia e na Austrália, com 13 pontos, a cinco da líder Alemanha, após seis jornadas. Qualificam-se para a fase final os vencedores dos nove grupos, enquanto os segundos classificados rumam ao playoff, que atribui mais uma vaga para o Mundial e outra para uma eliminatória intercontinental.

A 28.ª edição da Algarve Cup vai ser disputada por Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Suécia, entre 16 e 23 de fevereiro, no Estádio Algarve e no Estádio de Lagos, com cada equipa a disputar dois jogos e a qualificar-se para a final ou para uma poule, entre três seleções, que atribui as restantes classificações.

A seleção portuguesa concentra-se no dia 14 de fevereiro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde realiza um treino antes de viajar para o Algarve.

Lista das 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting Braga).

- Defesas: Mariana Azevedo (Famalicão), Sílvia Rebelo (Benfica), Joana Marchão (Sporting), Diana Gomes (Sporting de Braga), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica) e Alicia Correia (Sporting).

- Médios: Tatiana Pinto (Levante, Esp), Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Dolores Silva (Sporting Braga), Andreia Faria (Benfica) e Kika Nazareth (Benfica).

- Avançadas: Jéssica Silva (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária, Bra), Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting Braga), Diana Silva (Sporting) e Lúcia Alves (Benfica).