Tatiana Pinto: «Somos uma equipa mais crescida, madura e consistente»

Tatiana Pinto foi esta terça-feira a porta-voz do plantel da Seleção Nacional, que realizou mais um treino na Cidade do Futebol e continua a preparar o Campeonato da Europa. Amanhã joga-se um particular com a Grécia, no Restelo (18 horas), e a médio que joga em Espanha, no Levante, garantiu aos jornalistas que "o grupo está muito tranquilo, contente e orgulhoso"."Toda a gente quer estar aqui para estar no Euro. O grupo bastante unido e focado no trabalho e naquilo que o staff nos diz. Jogo de amanhã com a Grécia vai ser para preparar o que aí vem e que é muito importante para prepararmos a dificuldade muito, muito elevada do Euro. Estar nestes contextos é oportunidade fantástica para chegar ao Euro e estar no melhor nível. Há sempre coisas a melhorar e potenciar. Ainda temos muitos dias até iniciar a nossa caminhada. É ir passo a passo e em julho estaremos na próxima força", afirmou a jogadora de 28 anos."Vou fazer sempre aquilo que me pedem, é a minha máxima. Onde o professor quiser que jogue, aqui estou para aceitar. É esse o espírito de todas nós e é isso que nos faz ser uma equipa especial. Temos muita empatia umas pelas outras e sabemos o nosso lugar.""Sim, sem dúvida. Estar num contexto mais competitivo é importante, mas em Portugal as coisas estão cada vez melhores. Mais competitivas e a evoluir ano após ano e isso deixa-me muito contente.""Não. Tivemos quase todas as mesmas férias. Estamos todas ao mesmo nível e a trabalhar com a mesma intensidade para que as coisas corram da melhor forma no Europeu.": "O meu objetivo é ajudar a equipa no que puder. Se puder fazer golos, melhor. Não escondo que é um objetivo pessoal, mas estou aqui para ser mais uma.""Noto uma grande diferença do que foi em 2017. Somos uma equipa mais crescida, madura e consistente. E nestes grandes palcos isso faz toda a diferença.