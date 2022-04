Vanessa Marques: «Mostrámos que somos um coletivo pronto para defrontar qualquer seleção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vanessa Marques apontou um dos golos com que Portugal bateu a Bulgária, isto no dia em que completou o seu 26º aniversário.

"Golo em dia de aniversário? Foi especial e foi uma coincidência marcar aos 26 minutos. Fico feliz por ter passado o meu aniversário com esta família, é um orgulho representar o meu país. Trabalhámos para sermos competentes, temos feito um trabalho fabuloso e conseguimos os três pontos. Sabemos que há aspetos a melhorar, mas mostrámos que somos um coletivo pronto para defrontar qualquer seleção.", começou por dizer a camisola 7.

Portugal sai desta jornada no 3º lugar do grupo, num cenário que não preocupa Vanessa Marques: "Sentimo-nos bem, o nosso objetivo quando defrontamos qualquer seleção é vencer. Dependemos de nós e queremos entrar em setembro com o objetivo de conquistar os seis pontos".