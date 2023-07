A Seleção Nacional prepara-se para dar início à sua primeira participação numa fase final de um Mundial de futebol feminino, que vais decorrer de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia. Portugal tem a estreia marcada para dia 23, frente à Holanda.



A sorte pode ter sido, aparentemente, madrasta, colocando as duas finalistas do Mundial de França, em 2019, no Grupo E de Portugal. As bicampeãs mundiais dos Estados Unidos encerram a 1 de agosto a participação na fase de grupos da Seleção Nacional, que tem como madrinhas na estreia as holandesas, vice-campeãs depois da derrota por 2-0 na final da oitava edição da prova. De permeio, a 27, a equipa comandada por Francisco Neto defronta a também estreante seleção do Vietname. As favoritas, no plano teórico, estão desde logo encontradas, venha de lá a competição.