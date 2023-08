Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portugal-EUA, 0-0: prato agridoce servido na última ceia das navegadoras Seleção Nacional empatou com as bicampeãs mundiais e terminou a primeira participação no Campeonato do Mundo





• Foto: Hernani Pereira