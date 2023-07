Ana Borges: «A Holanda não criou grande perigo, mas o que fica é o resultado»

Ana Borges lamentou este domingo, em declarações ao Canal 11, a derrota de Portugal frente à Holanda no primeiro jogo da Seleção Nacional no Mundial feminino (1-0) , garantindo, no entanto, que a equipa vai corrigir os erros para o duelo contra o Vietname, quinta-feira pelas 8h30."Sabíamos do potencial da Holanda e que ao mínimo erro podíamos pagar caro. Infelizmente foi outra vez numa bola parada. Na 2.ª parte mostrámos o nosso futebol. Temos de chegar mais, de querer fazer golo, mas agora não vale a pena pensar mais neste jogo. Temos de ver os erros que cometemos, pensar no Vietname", começou por dizer."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil e que íamos estar ansiosas e nervosas. Se queremos estar nestes palcos temos de entrar desde o primeiro minuto como entrámos na 2.ª parte. Claro que, em jogo jogado, a Holanda também não criou assim grande perigo, mas o que fica é o resultado. Temos de pensar no próximo jogo e ver os erros que cometemos neste para não cometer no próximo", rematou.