Ana Borges: «Demonstrámos que não somos nenhumas coitadinhas»

Portugal despediu-se esta terça-feira do Mundial feminino depois do empate (0-0) frente ao Estados Unidos. Após o encontro, Ana Borges destacou que a Seleção Nacional provou que pode "jogar olhos nos olhos com qualquer seleção"."Sabíamos que se fizéssemos o nosso jogo estávamos mais perto do objetivo, infeliz mane não conseguimos. Sabíamos o que tínhamos pela frente, no entanto a última ocasião é nossa, poderíamos ter continuado em competição. Não aconteceu isso mas demos uma grande resposta e demonstrámos que não somos nenhumas coitadinhas e podemos jogar olhos nos olhos com qualquer seleção", começou por referir a jogadora portuguesa na zona mista."Não digo que foi falta de eficácia. Obviamente que, se as bolas não entram, conta, nestas ocasiões temos de conseguir finalizar. Não foi por falta de oportunidade e não querer ou não procurar outro resultado. Jogamos olhos nos olhos com a n.º 1 do ranking. Infelizmente não aconteceu e é isso que conta.""Simplesmente continuar o que estávamos a fazer. Sabíamos que elas viriam mais forte, queriam outro resultado. No entanto, conseguimos manter-nos. A ultima ocasião e nossa e podíamos manter-nos em competição.""Sem dúvida. Para todos os portugueses que estiveram aqui e que nos seguiram pela televisão estão orgulhosos, tal como nós temos orgulho enorme em sermos portuguesas.""Foi um poste de distância. Hoje demonstramos que podemos jogar olhos nos olhos com qualquer seleção. Não olhamos que eram os EUA olhamos para o nosso futebol e para os nossos objetivos. É um orgulho enorme fazer parte desta equipa, ser portuguesa e num pais tão pequenino fazer tantas coisas boas.""Acontece, são coisas que acontecem no futebol. Estivemos mais próximas dos nossos objetivos. Não me lembro de uma oportunidade clara dos EUA. No entanto, só podem estar orgulhosos do que fizemos neste Mundial", concluiu.