Ana Capeta e a bola ao poste aos 90'+1: «Estragar a série da Netflix ia ser qualquer coisa...»

Ana Capeta ficou, esta terça-feira, a poucos centímetros de 'carimbar' a passagem de Portugal aos oitavos de final do Mundial feminino, ao rematar ao poste frente aos Estados Unidos (0-0) já em período de descontos. No final da partida, na zona mista, a avançada da Seleção Nacional analisou o momento, lamentou o adeus à competição e considerou que a equipa das quinas foi "muito superior" às norte-americanas."Foi por meros centímetros que não concretizámos mais um sonho. O maior sonho de todas enquanto jogadoras de futebol foi concretizado. Estivemos no primeiro Mundial de Portugal. Acho que fomos competentes e merecíamos mais, não só por aquilo que fizemos hoje, mas pelo que produzimos nos três encontros", começou por dizer, antes de analisar o momento em que atirou ao poste, aos 90'+1."Sinceramente, acabo por nem ver o meu remate, porque caí no chão e só vi a bola a ressaltar no poste. Confesso que sonhei naqueles milésimos de segundo em que fui ao chão. Sonho em todos os remates e desde que entro em campo. Sonhei que poderíamos estar a fazer história e eliminar os Estados Unidos pela primeira vez numa fase de grupos. Quem viu esta partida em casa e não souber que os Estados Unidos são campeões do mundo, acho que não ficou a saber. Fomos muito superiores. Estragar a série da Netflix [que está a ser rodada em pleno Mundial junto da seleção dos Estados Unidos] ia ser qualquer coisa, mas pronto. Podíamos ter invertido esses papéis", analisou."Temos vindo a criar boas exibições. Como equipa, temos uma coisa que muitas não têm. Somos muito unidas dentro de campo e aquilo que podemos não ter em técnica ou tática temos em raça e querer. Nunca nos vencerão nisso. O balanço que faço é que estamos cheias de orgulho. Foi um Mundial positivo. Espero que tenha sido o primeiro de muitos".