Ana Capeta: «Temos de pensar em grande, como vimos hoje»

Apesar do empate (0-0) diante dos EUA que deixou Portugal fora do Mundial feminino, Ana Capeta - que atirou ao poste da baliza norte-americana já nos descontos - considerou que a Seleção Nacional foi "a melhor equipa em campo"."Podíamos ter criado mais oportunidades. Merecíamos mais hoje", começou por referir a avançada na zona de entrevistas rápidas."Entrámos no jogo com isso em mente. Quando entramos para um jogo se vamos pensar que do outro lado e que estão as melhores do mundo, nós próprias vamos ser o nosso maior obstáculo. Como vimos hoje, temos de pensar grande. Foi isso que fizemos nos 90 minutos. Sem dúvida fomos a melhor equipa em campo."Sou grata a toda a equipa, a todo o staff técnico, a todos os portugueses pela oportunidade de ter estado neste Mundial e pelo apoio incondicional dos portugueses em casa. Sou grata a todos.""Isso já passou. Orgulho é o que fica sempre. Essa bola ao poste ninguém se vai lembrar amanhã. O orgulho que sentimos umas pelas outras vai sempre permanecer", terminou.