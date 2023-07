Ana Mendes Godinho: «Estas mulheres fizeram um jogo incrível»

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, assistiu 'in loco' à vitória de Portugal diante do Vietname, no Mundial feminino, e não escondeu o orgulho."É extraordinário estar aqui com estas mulheres portuguesas espectaculares, com a Telma [Encarnação], a primeira mulher a marcar num Mundial. Deixo um agradecimento a todas estas mulheres, que fizeram um jogo incrível. Os meus parabéns, é um porgulho para todos nós. Foi uma emoção imensa até ao final", explicou a ministra, em declarações ao Canal 11.