António Costa: «Este jogo demonstrou que Portugal está aqui com todo o mérito»

António Costa assistiu 'in loco' ao jogo de estreia da Seleção Nacional no Mundial feminino, diante da Holanda, e, não obstante o desaire, o primeiro-ministro mostrou-se orgulhoso pela forma "como as nossas jogadoras lutaram"."Acho que é um motivo de grande orgulho termos feito a estreia num Mundial. Acho que o jogo demonstrou que Portugal está aqui com todo o mérito, lutando contra uma das melhores equipas. Desejávamos que o resultado fosse outro mas estamos no primeiro de três encontros e, se Portugal melhorar do primeiro para o segundo jogo como melhorou da 1.ª para a 2.ª parte, teremos um bom Campeonato do Mundo"."Com orgulho, por ver a maneira como as nossas jogadoras lutaram"."Tudo. O que está estabelecido é que se passarmos da fase de grupos, já não serei eu a vir cá, mas sim o senhor Presidente da República"."Dei-lhes os parabéns, é preciso sair daqui com ânimo. Quando há três jogos, é preciso olhar em frente. Ao longo dos 90 minutos a equipa foi crescendo e agora é continuar a crescer"."É um bom exemplo para todos nós, perante a adversidade temos de lutar. Quando as coisas não correm bem, é lutar e seguir em frente".