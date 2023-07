Austrália perde frente à Nigéria na segunda jornada do Mundial’2023

A Austrália perdeu esta quinta-feira diante da Nigéria por 3-2 na segunda jornada do Mundial’2023. Com esta derrota, a seleção coanfitriã da competição complicou o apuramento para os oitavos de final e adiou a decisão para a próxima segunda-feira, dia 31, frente ao Canadá.As Matildas abriram o marcador aos 45’+1 por Emily van Egmond, mas a Nigéria não só empatou pouco tempo depois, aos 45’+6 por Uchenna Kanu, como passou para a frente aos 65’ por Osinachi Ohale, e aumentou a vantagem aos 72’ via Asisat Oshoala. A Austrália ainda conseguiu reduir a desvantagem aos 90’+10, mas tinha 'acordado' tarde de mais.Na última ronda do grupo B, a Nigéria vai defrontar a Irlanda, também na segunda-feira.