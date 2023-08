Brasil empata com a Jamaica e é eliminado na fase de grupos do Mundial feminino

O Brasil foi, esta quarta-feira, eliminado na fase de grupos do Mundial feminino depois de empatar com a Jamaica, num jogo sem golos.Esta é apenas a terceira vez desde 1991 que a canarinha cai na 1.ª fase da competição - depois de também o ter feito em 1995 -, desta feita num grupo composto por França, Jamaica e Panamá e naquele que foi o último Mundial de Marta, a grande estrela da equipa.Refira-se que o Brasil terminou o Grupo F no 3.º lugar, com 4 pontos. No jogo inaugural, a canarinha goleou o Panamá por 4-0, antes de perder diante da França, por 2-1, e de empatar com a Jamaica, 0-0. Esta última, por outro lado, fechou no 2.º lugar com 5 pontos, uma vez que também bateu o Panamá mas acabou por conseguir um empate frente à seleção gaulesa.A França, que na derradeira jornada venceu o Panamá por 6-3, garante a passagem aos 'oitavos' no 1.º lugar.