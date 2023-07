Canadá tropeça com a Nigéria na estreia no Mundial

O Canadá, campeão olímpico em título, empatou esta sexta-feira com a Nigéria (0-0), no jogo de estreia no Mundial feminino de futebol.

A atacante Christine Sinclair poderia ter dado a vitória esperada às canadianas, mas desperdiçou um penálti aos 50 minutos, após defesa da guarda-redes Chiamaka Nnadozie, na partida realizada em Melbourne (Austrália). Christy Ucheibe, do Benfica, foi totalista no meio campo da Nigéria, que terminou reduzida a 10 jogadoras, devido à expulsão de Deborah Abiodun, aos 90'+8.

A atacante Cloé Lacasse, que se transferiu do Benfica para o Arsenal neste defeso, foi suplente utilizada no Canadá, segundo classificado do Grupo B, em igualdade com a seleção africana, ambas a dois pontos da líder e coanfitriã Austrália, que na quinta-feira bateu por 1-0 a República da Irlanda, ainda em branco.

Portugal, uma das oito seleções estreantes, defronta no domingo a Holanda, vice-campeã mundial, em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E, que integra ainda os Estados Unidos, vencedor dos dois últimos Mundiais, e o Vietname.