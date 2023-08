Carlo Ancelotti sobre Rubiales: «Não se comportou como presidente de uma federação»

continua a dar que falar. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, comentou esta quinta-feira o sucedido, garantindo que não gostou do comportamento do presidente da federação espanhola de futebol."É uma questão muito delicada. Enquanto cidadão, penso que, como a maioria das pessoas, foi um comportamento que não me agradou, obviamente. Apenas isto. Face à forma como agiu, não se comportou como presidente de uma federação. Há instâncias que vão decidir. E mantenho o que disse antes. Não sei se ele se vai demitir ou não. Acredito vão tomar a decisão mais adequada e pronto", afirmou Carlo Ancelotti na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Celta de Vigo (sábado às 20h30).