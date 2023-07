Carole Costa considerou no final do jogo com a Holanda, que Portugal perdeu por 1-0, na estreia do Mundial feminino, que a Seleção nacional não foi inferior às vice-campeãs do Mundo."Obviamente que não foi o que queríamos, queríamos uma vitória. Não fomos nada inferiores à Holanda. Perderam tempo, e nunca vi isso a acontecer. Foi por pouco, mas ainda faltam dois jogos e estamos confiantes"."Acho que todas temos de melhorar. Vamos analisar este jogo e vamos ser melhores para os próximos"."Foi arrepiante. É um momento marcante para o futebol feminino português. Felizmente estamos cá nós para conseguirmos competir aqui. Vamos dar tudo em campo nos dois próximos jogos e sem dúvida que vamos deixar os portugueses orgulhosos".