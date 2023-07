Carolina Mendes: «Foi um encontro bem conseguido e estamos contentes»

Carolina Mendes terminou o jogo com o Vietname com a sensação de "dever cumprido". A internacional portuguesa explica que a equipa sabia o que estava em jogo e acabou por corresponder em campo."É um dever cumprido, tínhamos mesmo de ganhar hoje para podermos ir para o último jogo a depender apenas de nós. Foi um encontro bem conseguido e estamos contentes", explicou, em declarações ao Canal 11.Sobre os Estados Unidos, o próximo adversário, Carolina não quis tecer grandes considerações: "Iremos pensar nisso depois, agora é desfrutar desta vitória, é um momento único. Depois vamos pensar no que vem aí. Vai ser difícil, mas é desfrutar."E como se celebra a primeira vitória num Mundial? "É um sentimento muito bom, sabíamos o que tínhamos de fazer. Agora, não há muito espaço para grandes festejos, hoje e amanhã vamos descansar, refletir um bocadinho e depois pensar no que aí vem."