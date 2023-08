'Caso Rubiales': Federação espanhola convoca Assembleia Geral "com caráter de urgência"

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) "com caráter de urgência" para sexta-feira, na sequência da polémica que com presidente do organismo, Luis Rubiales, que deu um beijo na boca à avançada Jennifer Hermoso "Com base nos últimos acontecimentos ocorridos na cerimónia de entrega de prémios do Mundial feminino, conquistada pela Seleção Espanhola no último domingo, em Sydney, gostaríamos de informar que os procedimentos internos da Federação, relativos a questões de integridade, estão abertos, bem como todos os outros protocolos aplicáveis", explica a RFEF em nota oficial.De acordo com a imprensa espanhola, Luis Rubiales, que ontem pediu desculpas pelo sucedido , decidiu avançar com a AGE depois de ter estado reunido com as várias federações locais e regionais do futebol espanhol.