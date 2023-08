Caso Rubiales: ministério público espanhol abre investigação por suspeitas de agressão sexual

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministério público espanhol decidiu abrir "diligências de investigação" visando Luis Rubiales, na sequência do polémico beijo que o presidente da federação espanhola de futebol deu em Jenni Hermoso, na boca, depois da conquista do Mundial feminino.



O organismo explicou esta segunda-feira que pretende contactar a futebolista e informá-la "dos seus direitos como vítima de um alegado delito de agressão sexual".



A decisão foi tomada na sequência das "manifestações públicas levadas a cabo pela jogadora, pelas quais se deduz que o beijo não foi consentido".



Recorde-se que, na sequência do sucedido e de toda a pressão mediática gerada pelo caso nos últimos dias, a mãe de Rubiales decidiu entrar em greve de fome.