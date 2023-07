Decisão do VAR anunciada ao público no Mundial feminino e Pedro Proença reage: «Este é o caminho»

Por primera vez en la historia , se hace lo mismo que en la NFL, se menciona la decisión del VAR en el audio en el estadio !! Excelente decisión por la FIFA !!! pic.twitter.com/3aMQaZ1djH — Jessica Mirtala De Leon Roa (@JessMir_Roa) July 20, 2023

A FIFA já tinha confirmado que as decisões de arbitragem tomadas com recurso ao VAR durante os jogos do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia e arrancou esta quinta-feira, seriam comunicadas ao público pela árbitra de campo. E foi logo no jogo inaugural, entre a Nova Zelândia e a Noruega, que surgiu o primeiro momento desta nova prática.Aos 88', já a Nova Zelândia vencia por 1-0, a árbitra japonesa Yoshimi Yamashita foi chamada por Tatiana Guzman, da Nicarágua e que estava a liderar a equipa de vídeo-arbitragem, a consultar as imagens de um lance passível de penálti no monitor. Após a análise do lance, Yamashita voltou ao relvado, fez o célebre gesto com os braços a representar um ecrã e disse, alto e bom som: "Após revisão oficial, a decisão é penálti!"Percival, médio que joga no Tottenham, desperdiçou a soberana oportunidade de fazer o 2-0. Em todo o caso, o momento ficou para a história e Pedro Proença, antigo árbitro internacional e atualmente presidente da Liga Portugal, reagiu com satisfação nas redes sociais. "Por um Futebol mais próximo do Adepto! A decisão do VAR foi comunicada a todos, esta manhã, no Nova Zelândia-Noruega, jogo inaugural do Mundial Feminino de Futebol. Este é o caminho", escreveu Proença.