Dolores Silva: «Entrámos em campo para sermos uma inspiração para todas as mulheres de Portugal»

Tatiana Pinto e Dolores Silva destacaram esta terça-feira à RTP3, depois do empate frente aos Estados Unidos (0-0) e consequente eliminação da Seleção Nacional feminina do Mundial, o "orgulho" que sentem em todas as jogadoras da equipa das quinas."[Faltou] Concretizar. Talvez um bocadinho de sorte. Fizemos um jogo incrível. Essa bola ao poste foi um milagre, colocámos os Estados Unidos a defender, tiraram as melhores jogadoras porque não estava a dar e colocaram uma defesa central e terminaram o jogo com cinco atrás. Estou triste mas muito orgulhosa"."Sim, é isso que queremos fazer, queremos chegar sempre o mais longe possível"."Se havia alguém que não acreditava, certamente não éramos nós. Estou muito orgulhosa desta equipa, de todo o trabalho, de todo o empenho. O nosso objetivo era chegarmos aqui a depender só de nós, e fazer o que fizemos contra as bicampeãs do mundo não é para qualquer equipa. Todas as meninas que nos viram... Entrámos em campo por todas elas, para sermos uma inspiração para todas as mulheres de Portugal. Não posso estar mais orgulhosa deste grupo. Fica um sabor muito frustrante, agridoce, por aquilo que poderíamos ter acabado por conseguir"."Muito. Não dá sequer para explicar o que nós sentimos, o que isto representa para todas nós, para as meninas e mulheres que sonharam. Por muito respeito que teríamos hoje, mostrámos maturidade. E isto só serve para inspirar quem nos vê de casa. Espero que, a partir de agora, olhem para a jogadora portuguesa com mais respeito e dignidade. O talento está lá, e quando se trabalha e se acredita no processo... Acreditem sempre. Estou muito orgulhosa de toda a equipa e merecíamos muito mais".