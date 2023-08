Donald Trump arrasa seleção feminina dos Estados Unidos, Megan Rapinoe e até... Joe Biden

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, recorreu na madrugada desta segunda-feira à rede social Truth Social para arrasar Joe Biden, Megan Rapinoe e a seleção feminina de futebol daquele país, que ontem foi eliminada nos penáltis pela Suécia nos oitavos de final do Mundial "A 'chocante e totalmente inesperada' derrota da seleção feminina dos Estados Unidos contra a Suécia é totalmente demonstrativa daquilo que está a acontecer à nossa nação sob o comando do presidente corrupto Joe Biden. Muitas das nossas jogadoras mostraram-se hostis relativamente ao nosso país. Nenhum outro país se comportou dessa maneira. 'Woke' equivale a falhanço", escreveu Trump, antes de se dirigir a Megan Rapinoe, a capitã da seleção."Bom remate, Megan! Os Estados Unidos vão para o inferno!", concluiu, referindo-se ao penálti falhado pela avançada.Esta, refira-se, será a primeira vez na história que os Estados Unidos vão falhar o pódio de um Campeonato do Mundo feminino.