Espanha bate Inglaterra e sagra-se campeã do mundo de futebol feminino pela primeira vez

A Espanha sagrou-se, este domingo, campeã do mundo de futebol feminino pela primeira vez após bater a Inglaterra na final do Mundial'2023, por 1-0.O único golo da partida foi apontado ainda na 1.ª parte, aos 29 minutos, pela lateral do Real Madrid Olga Carmona, com um remate cruzado de pé esquerdo. Já na 2.ª parte, aos 70', a Espanha teve a oportunidade perfeita para dilatar a vantagem, mas a guarda-redes Mary Earps travou o penálti de Jennifer Hermoso.Com esta vitória histórica, a Espanha conquista a competição pela primeira vez, algo que também aconteceria com a Inglaterra, de Sarina Wiegman, caso tivesse vencido o encontro.Recorde-se que, para chegar à final, a Espanha terminou o Grupo C no 2.º lugar atrás do Japão e à frente de Zâmbia e Costa Rica. Nos 'oitavos' a seleção orientada por Jorge Vilda eliminou a Suíça, nos 'quartos' deixou pelo caminho a Holanda e nas 'meias' levou a melhor sobre a Suécia.